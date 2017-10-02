В Армавире перед судом предстанет местная жительница по обвинению в причинении телесных повреждений пенсионерке, повлекших ее смерть

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Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы. Она обвиняется в разбойном нападении на 91-летнюю женщину (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ) и умышленном причинении ей тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что обвиняемая работала почтальоном. По версии следствия, днем 20 мая 2017 года она пришла к ранее знакомой пенсионерке, проживающей в одной из квартир по улице Маркова, чтобы одолжить у нее деньги в сумме 3 тысяч рублей. Получив отказ, между женщинами возник конфликт, в ходе которого почтальон толкнула пенсионерку, в результате чего та упала на пол. После этого женщина нанесла хозяйке квартиры не менее 6 ударов ногами по различным частям тела, а затем, взяв на балконе камень, нанесла им не менее 4 ударов по голове пострадавшей. Сняв трубку стационарного телефона с целью исключения возможности телефонных переговоров, обвиняемая сорвала с шеи пенсионерки золотую цепь стоимостью 2700 рублей и скрылась с похищенным, закрыв на ключ входную дверь. Спустя два дня в связи с тем, что пожилая женщина перестала выходить на связь, соседи обратились в правоохранительные органы. Прибывшие по вызову работники МЧС вскрыли дверь квартиры и обнаружили пенсионерку. Пострадавшая незамедлительно была доставлена в больницу, где скончалась 30 мая 2017 года в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы.

На период следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю