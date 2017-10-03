Экс заместитель главы Темрюкского городского поселения подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

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Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по Краснодарскому краю, по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя в указанной должности, в 2014 году дал незаконные указания подчиненному сотруднику о подготовке документов на ввод в эксплуатацию двух корпусов одного из жилых комплексов по улице Анджиевского в городе Темрюке и предоставлении их на подпись главе администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района. Между тем, мужчина достоверно знал, что газовые коммуникации к корпусам не проведены. В результате корпуса были сданы в эксплуатацию. Указанные незаконные действия повлекли существенные нарушения прав и законных интересов граждан, которые приобрели квартиры в указанных корпусах.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.