Полицейские Геленджика выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений

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42-летний местный житель вырастил более 150 кустов конопли, выбрав семена запрещенных растений из корма для птиц.

Сотрудники ОМВД России по городу Геленджику получили информацию о том, что в лесном массиве обнаружен очаг произрастания конопли.

В ходе осмотра указанного участка в районе озера сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 150 кустов растений, внешне схожих с коноплей. Кроме того, правоохранители обнаружили признаки культивирования. Каждый куст был тщательно прополот и полит.

Проведенной экспертиза установила, что все изъятое является наркосодержащим.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний местный житель.

В отделе полиции мужчина пояснил, что в марте 2017 года купил корм для попугаев, из которого выбрал семена конопли, высадил их в лесном массиве, после чего стал выращивать растения, периодически поливая их, рыхля и удобряя почву, уничтожая сорняки.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по городу Геленджику возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю