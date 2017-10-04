На Кубани предъявлено обвинение троим местным жителям в незаконной рубке леса
Ущерб от противоправной деятельности злоумышленников превысил два миллиона рублей.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю в рамках проверки поступившей информации установили, что трое жителей Кубани производили незаконную рубку деревьев породы дуб в лесном массиве Туапсинского района. При этом у организатора противоправной деятельности находились правоустанавливающие документы на заготовку древесины, однако не в том районе, где производились работы.
Общий ущерб от незаконной вырубки превысил 2 миллиона рублей.
Кроме того, полицейские задокументировали факт сбыта заготовленной древесины предпринимателям Туапсинского и Апшеронского районов.
В отношении злоумышленников следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».
В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Следствие продолжается. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, а также места незаконной заготовки леса.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю