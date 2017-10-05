В отношении директора ООО «Славянские тепловые сети» возбуждено уголовное дело

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Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Славянские тепловые сети». Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч.7 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в период с августа 2013 года по 2016 год директор организации заключил с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» договоры на поставку газа для обогрева воды и отопления. Между тем, мужчина не производил оплату за поставленный газ, в результате чего причинил ущерб указанной организации на сумму, превысившую 232 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю