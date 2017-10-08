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Жителю Сочи грозит 2 года тюрмы за езду в нетрезвом виде

За нарушение правил дорожного движения сотрудниками дорожно-патрульной службы УВД по городу Сочи был остановлен автомобиль под управлением 31-летнего местного жителя.

При проверке документов полицейские заметили, что водитель находится за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. На предложение инспектора ДПС  пройти медицинское освидетельствование сочинец ответил отказом.

При проверке по базе данных ГИБДД сотрудниками полиции было установлено, что в апреле прошлого года данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и решением суда был лишен водительских прав  сроком на 18 месяцев.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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