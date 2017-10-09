В Усть-Лабинском районе трое несовершеннолетних подозреваются в сексуальном насилии над сверсницей

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В Усть-Лабинском районе трое несовершеннолетних подозреваются в совершении действий сексуального характера в отношении сверстницы

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних мальчиков по подозрению в совершении ими насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, в одном из населенных пунктов Усть-Лабинского района 17 сентября 2017 года несовершеннолетние поочередно совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, с которой были знакомы. В силу возраста пострадавшая не осознавала противоправность совершенных в отношении нее действий.

Родители потерпевшей в правоохранительные органы не обращались.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В рамках расследования следствием будет дана юридическая оценка действиям либо бездействию должностных лиц школы, в которой обучаются несовершеннолетние, администрации, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю