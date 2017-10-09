В Динском районе молодой человек предстанет перед судом по обвинению в уклонении от прохождения военной службы

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Следственным отделом по Динскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По версии следствия, обвиняемый состоял на воинском учете в отделе военного комиссариата Динского района Краснодарского края. В апреле 2017 года ему была вручена повестка о явке в отдел военкомата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, но он не явился, при этом предупреждался об уголовной ответственности. В связи с этим в мае 2017 года ему вновь под роспись была вручена повестка о явке в отдел военкомата, но он снова проигнорировал ее. Тем самым, молодой человек, не имея законных оснований, умышленно уклонился от призыва на военную службу и в целом от ее прохождения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю