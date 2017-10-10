СУ СК по Краснодарскому краю: подозреваемая взяла кухонный нож и нанесла им удар в область грудной клетки мужчины

/Криминал/

Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней женщины, подозреваемой в убийстве бывшего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 8 октября в доме у женщины в селе Соколовском находились гости по случаю празднования ее дня рождения. Там же присутствовал и 27-летний мужчина, с которым она ранее сожительствовала. В ночь на 9 октября, когда основная масса гостей разошлась, в помещении летней кухни между мужчиной и женщиной возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемая взяла кухонный нож и нанесла им удар в область грудной клетки мужчины, от чего тот скончался на месте.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю