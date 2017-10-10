В Новокубанском районе молодой человек подозревается в размещении материала экстремистского характера в сети Интернет

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Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, который подозревается в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (ч.1 ст.282 УК РФ).

По версии следствия, в период с августа 2015 года по декабрь 2016 года молодой человек, используя телефон, разместил на личной странице одной из социальных сетей видеоролик. Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованный материал содержал высказывания, способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности. Указанные действия совершены публично и носили открытый характер, поскольку были доступны многочисленному кругу лиц. Факт размещения был выявлен оперативными сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД РФ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю