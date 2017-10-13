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Пресечена попытка доставки наркотических веществ в исправительную колонию

Попытка доставки наркотических веществ на территорию исправительного учреждения пресечена сотрудниками ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из отдела по незаконному обороту наркотических средств ОМВД по Усть-Лабинскому району.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники ИК-6 совместно с полицейскими задержали возле колонии гражданина, при личном досмотре которого был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

После проведения следственных действий на месте происшествия задержанный был доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Последовавшая экспертиза показала, что в обнаруженным свертке находилось наркотическое средство - каннабис (марихуана) массой около 70 грамм.

Проведенной проверкой установлено, что наркотическое средство предназначалось для передачи на территорию ИК-6 с целью распространения среди осужденных учреждения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.

Источник: УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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