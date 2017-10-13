В Геленджике сотрудники уголовного розыска раскрыли двойное убийство

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В ходе совместной спецоперации оперативные сотрудники ГУУР МВД России, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, геленджикского уголовного розыска и сотрудники следственного комитета задержали 27-летнего мужчину.

В ОМВД России по городу Геленджику поступило сообщение о том, что в селе Дивноморском в дачном домике обнаружены трупы женщины и девочки с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД России, ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ОМВД России по городу Геленджику установили личность подозреваемого, его круг общения и местонахождение. В рамках специальной операции оперативники и сотрудники следственного комитета задержали 27-летнего мужчину на автомойке города Геленджика, где подозреваемый временно подрабатывал. В момент задержания мужчина сопротивления не оказал.

В настоящее время СУ СК России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю