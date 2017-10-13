В Геленджике мужчина обвиняется в убийстве женщины и ее дочери

/Криминал/

В правоохранительные органы 2 октября 2017 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений садоводческого товарищества «Медик-2» села Дивноморское мумифицированных тел женщины и ее дочери со следами насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а,в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетней).

Следователи установили, что погибшими являются 56-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, которые проживали в данном домовладении.

В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем при оперативной поддержке сотрудников ГУ МВД России по краю, а также при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к данному преступлению 27-летнего мужчины, который был задержан 5 октября в Геленджике. Данный человек не имеет постоянного места жительства и ведет бродяжнический образ жизни. До совершенного преступления он проживал в заброшенном доме садоводческого товарищества, расположенного поблизости. По версии следствия, в апреле этого года он, зная, что в указанном доме проживает потерпевшая, но будучи лично не знакомым с ней, прибыл к ее жилищу. Со слов задержанного, в ходе возникшего конфликта женщина стала кричать и звать на помощь и попыталась забежать в дом и закрыть за собой дверь, но он не позволил этого сделать и проник во внутрь. Ударив пострадавшую по голове, от чего та упала на пол, злоумышленник связал ей руки и ноги скотчем, а после причинил ножевое ранение шеи. Свидетелем преступления стала малолетняя дочь погибшей, которая также находилась в доме. Связав конечности девочки, мужчина аналогичным способом убил ее. После он обыскал жилище, похитил бытовую технику, телефон погибшей, автомобиль ВАЗ 2109 и скрылся с похищенным. Впоследствии мужчина продал транспортное средство. Погибших спустя время обнаружил сосед.

В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, следствием будет дана юридическая оценка действиям фигуранта в части хищения имущества потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю