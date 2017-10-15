В Крымском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП в свадебном кортеже

/Криминал/

Сегодня в 11:40 в дежурную часть Отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трёх автомобилей на 3-ем километре автодороги «Крымск – Джигинка».

По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Лада Приора, двигаясь в составе свадебного кортежа, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2106 под управлением мужчины 1974 года рождения, после чего Приора изменила траекторию движения и в процессе заноса произошло касательное столкновение с автомобилем ВАЗ 21074, под управлением мужчины 1987 года рождения.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель ВАЗ 2106. Еще 6 человек, в том числе ребёнок 2016 года рождения, доставлены в Крымскую ЦРБ. Автомобили получили значительные механические повреждения. Как установили полицейские, все пострадавшие находились в Приоре.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Крымскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В связи с тем, что участились случаи нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей, двигающихся в свадебных кортежах, напоминаем об ответственности как административной в случае выезда на полосу встречного движения, так и уголовной в случае ДТП со смертельным исходом.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю