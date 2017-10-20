Еще один глава под прицелом силовиков

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Cотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Лабинскому району выявлен факт превышения должностных полномочий, в котором подозревается глава районной администрации.

Полицейскими установлено, что указанный чиновник в нарушение установленной законом процедуры передал в аренду трем юридическим лицам более 20 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью свыше 2300 гектаров, без проведения торгов и публикации в средствах массовой информации. В результате неправомерных действий сумма причиненного ущерба превысила 36 миллионов рублей. Результаты проверки переданы в СУ СК России по Краснодарскому краю, где в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю