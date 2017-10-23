В отношении кубанских и адыгейских полицейских возбуждены уголовные дела

/Криминал/

Седьмым следственным управлением ГСУ СК России (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) в отношении начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Белореченскому району Краснодарского края Геннадия Шевченко, а также по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки) в отношении начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД России по Республике Адыгея Александра Остапенко.

По данным следствия, Остапенко, осуществляя свои служебные полномочия, незаконно препятствовал переводу по службе в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сотрудника МВД России по Республике Адыгея, вымогая через посредника Шевченко взятку в виде денег в значительном размере. За получение взятки Остапенко обещал перестать препятствовать переводу и в дальнейшем начать оказывать содействие по службе.

В отношении Александра Остапенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Геннадий Шевченко находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК России