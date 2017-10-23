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СК возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство» в связи с нападением на журналиста "Эхо Москвы"  Татьяну Фельгенгауэр

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр после нападения прооперирована и находится в искусственной коме. Днем в редакцию нашей редакции прошел неизвестный мужчина и ударил журналиста ножом в горло. Преступник уже задержан. Следствие завело уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сообщает "Эхо москвы"

Борису Г., напавшему на Татьяну Фельгенгауэр, назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, напавший заявил о личной неприязни к журналисту. Претензий к ее профессиональной деятельности в ходе допроса он не высказывал.

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Категория: Новости / Криминал

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