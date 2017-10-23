В Ставропольском крае за хищение свыше 77 миллионов рублей осужден прапорщик
Доказательства, собранные военным следственным отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему прапорщику в отставке Пограничного Управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике Вере Колесниковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что Колесникова, замещая должность контролера специального назначения финансово-экономического отдела ПУ ФСБ России по КЧР, в период с августа 2008 года по июнь 2012 года путем производства фиктивных «двойных» выплат (т.е. выплат по одному и тому же основанию) военнослужащим указанного Управления и лицам, фактически не проходившим военную службу в нем, а также путем изъятия вверенных ей бюджетных денежных средств из кассы похитила свыше 77,2 миллиона рублей.
Пятигорским гарнизонным военным судом Колесниковой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с содержанием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о возмещении с осужденной ущерба в полном объеме.
Источник: ГВСУ