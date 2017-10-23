В Ставропольском крае за хищение свыше 77 миллионов рублей осужден прапорщик

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Доказательства, собранные военным следственным отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему прапорщику в отставке Пограничного Управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике Вере Колесниковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Колесникова, замещая должность контролера специального назначения финансово-экономического отдела ПУ ФСБ России по КЧР, в период с августа 2008 года по июнь 2012 года путем производства фиктивных «двойных» выплат (т.е. выплат по одному и тому же основанию) военнослужащим указанного Управления и лицам, фактически не проходившим военную службу в нем, а также путем изъятия вверенных ей бюджетных денежных средств из кассы похитила свыше 77,2 миллиона рублей.

Пятигорским гарнизонным военным судом Колесниковой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с содержанием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о возмещении с осужденной ущерба в полном объеме.

Источник: ГВСУ