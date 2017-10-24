СК сообщил о ходе следствия в связи с нападением на журналиста "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр

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В рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство журналистки Татьяны Фельгенгауэр следователем следственных органов Главного следственного управелняи СКР по Москве допрошен 48-летний Борис Гриц. При задержании у Грица были изъяты права, которые и позволили оперативно установить личность нападавшего. Со слов задержанного, он родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации.

В ходе допроса задержанный пояснил, что он общался с потерпевшей в течение 5 лет посредством телепатии, в связи с чем у него развилась личная неприязнь к женщине, что и послужило мотивом для совершения преступления. Претензий к профессиональной деятельности Татьяны Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал.

Для того чтобы попасть в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» Гриц изготовил некий чертеж-схему, который в действительности не имеет никакого отношения к реальному расположению помещений в здании. Предъявив эти бумаги, задержанный воспользовался моментом и распылил в лицо охраннику слезоточивый газ.

Исходя из полученных показаний задержанного, который настаивает на длительной телепатической связи с потерпевшей, и на основании требований уголовно-процессуального законодательства, задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме того, учитывая тяжесть совершенного деяния, следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следственный комитет будет информировать о дальнейшем ходе расследования.

Источник: Следственный комитет