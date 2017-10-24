В Апшеронске мужчина подозревается в причинении телесных повреждений знакомой, повлекших ее смерть

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В Белореченский межрайонный следственный отдел СКР по краю поступило сообщение о захоронении тела человека на территории одного из частных домовладений по улице Шевченко в городе Апшеронске. В ходе проведения доследственной проверки следователем был произведен осмотр данного домовладения.

При этом 50-летний мужчина, проживающий в данном доме, пояснил, что его пасынок подверг избиению девушку, после чего она была закопана в данном месте. При исследовании земли в указанном месте было обнаружено женское тело. В этой связи следователем указанного отдела по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в декабре 2015 года мужчина, его сожительница, пасынок и 25-летняя знакомая пасынка распивали спиртные напитки. В ходе возникшей между молодыми людьми ссоры 28-летний мужчина нанес множественные удары по голове и телу оппонентке, после чего лег спать. Утром, обнаружив, что девушка мертва, мужчина скрылся. Его отчим и сожительница захоронили потерпевшую на территории своего дома. Назначено проведение генетической и судебно-медицинской экспертиз.

В настоящее время подозреваемый отбывает наказание в исправительном учреждении за совершенную кражу, он дал признательные показания относительно совершенного преступления. Следствием также будет дана юридическая оценка действиям мужчины и женщины в части заранее необещанного укрывательства преступления. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю