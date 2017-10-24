За публичное демонстрирование нацистской атрибутики житель Геленджика привлечен к административной ответственности

/Криминал/

Прокуратурой г. Геленджика совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизма ГУ МВД по Краснодарскому краю в ходе мониторинга сети Интернет выявлен факт публичного демонстрирования нацистской атрибутики.

Установлено, что житель с. Адербиевка г. Геленджика на одном из популярных сайтов в сети Интернет разместил объявление о продаже пряжки времен второй мировой войны с изображением нацистской символики. При этом им также размещено фото указанной атрибутики, доступное для публичного просмотра неограниченному числу посетителей указанной сайта, что запрещено Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

По данному факту прокурором в отношении местного жителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном с. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), по результатам рассмотрения которого вступившим в законную силу постановлением Геленджикского городского суда виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

В настоящее время предмет правонарушения конфискован, а распространенные запрещенные материалы удалены.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края