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Прокуратурой Кущевского района в ходе мониторинга выявлены два Интернет-магазина по продаже семян конопли

На Интернет-страницах изложено подробное описание предлагаемых к продаже семян с указанием свойств и урожайности выращенного растения.

Сайты содержат  информацию о способах выращивания семян конопли, о создании специальных условий для её посева, совершенствовании технологии выращивания, выведении новых сортов, повышении урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.

Согласно Постановлению Правительства РФ конопля включена в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации.

Свободный доступ к таким материалам пропагандирует наркотические средства, а также может побуждать граждан к их употреблению. Кроме того, за сбыт и употребление наркотических средств законодателем предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

В целях недопущения нарушения прав пользователей сети Интернет, прежде всего несовершеннолетних,  прокуратура района обратилась в суд с заявлениями о признании указанной информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению.

По результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены в полном объеме,  исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Работа в данном направлении продолжается.

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Категория: Новости / Криминал

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