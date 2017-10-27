На Кубани перед судом предстанут восемь жителей края, обвиняемых в серии краж

В производстве следственного отдела ОМВД России по Павловскому району находилось уголовное дело, возбужденное в отношении восьми жителей Краснодарского края в возрасте от 19 до 28 лет по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В полицию поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска кубанского главка, совместно с полицейскими Павловского района установили личности злоумышленников. При проведении спецоперации полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыски по месту жительства подозреваемых, в результате которых обнаружили часть похищенного имущества. В качестве вещественных доказательств были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также электроинструменты и бейсбольные биты.

Установлено, что злоумышленники в ночное время суток передвигались по Краснодарскому краю на двух автомобилях, похищали различное имущество из магазинов, складских помещений и скрывались. Похищенное мужчины сбывали, а вырученные денежные средства распределяли между собой и тратили на личные нужды. Общий ущерб потерпевшим составил более полутора миллионов рублей.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Санкции инкриминируемых обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.