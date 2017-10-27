/Криминал/

На Кубани перед судом предстанут восемь жителей края, обвиняемых в серии краж

Установлена причастность обвиняемых к 17 фактам хищений чужого имущества. Общий ущерб составил более полутора миллионов рублей.

В производстве следственного отдела ОМВД России по Павловскому району находилось уголовное дело, возбужденное в отношении восьми жителей Краснодарского края в возрасте от 19 до 28 лет по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
В полицию поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах имущества.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска кубанского главка, совместно с полицейскими Павловского района установили личности злоумышленников. При проведении спецоперации полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыски по месту жительства подозреваемых, в результате которых обнаружили часть похищенного имущества. В качестве вещественных доказательств были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также электроинструменты и бейсбольные биты.
Установлено, что злоумышленники в ночное время суток передвигались по Краснодарскому краю на двух автомобилях, похищали различное имущество из магазинов, складских помещений и скрывались. Похищенное мужчины сбывали, а вырученные денежные средства распределяли между собой и тратили на личные нужды. Общий ущерб потерпевшим составил более полутора миллионов рублей.
В настоящее время предварительное расследование завершено. Санкции инкриминируемых обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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