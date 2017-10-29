Верховный суд России подвёл черту под аферой с жилым комплексом " Покровский берег"

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ООО "Московская строительная компания" не смогло оспорить в Верховном суде отмену разрешения на строительство жилого комплекса на берегу одного из Карасунских озёр в Краснодаре.

26 октября 2017 года Верховным судом России была рассмотрена жалоба ООО "Московская строительная компания" (ООО "МСК") на решения нижестоящих судов, касающихся законности отмены разрешения на строительство жилого комплекса "Покровский берег", который планировалось построить на берегу одного из Карасунских озер в Пашковском микрорайоне Краснодара. Рассмотрев жалобу ООО "МСК", судья Ирина Грачёва приняла определение, которым отказала в передаче её на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ .

Таким образом, компания-застройщик проиграла суд также и в надзорной инстанции. Фактически это подводит черту под попытками ООО "МСК" продавить через суды свое право на застройку берегов Карасуна. Теперь у Московской строительной компании фактически не осталось шансов реализовать свои планы по застройке берегов одного из Карасунских озёр, где она планировала возвести два шестнадцатиэтажных здания.

Ключевым основанием для признания отмены разрешения на строительство законным стало то, что земельный участок, на котором велось строительство, находится в рекреационной зоне города Краснодара.

Это крупная победа жителей Краснодара, Экологической Вахты по Северному Кавказу, Прокуратуры Краснодарского края и очень важный для всей России судебный прецедент в борьбе с застройкой берегов водоёмов и территорий общего пользования.

Источник: экологическая вахта Северного Кавказа