В Новороссийске с помощью эвакуатора похитили чужой автомобиль и сдали его на металлолом

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В дежурную часть УМВД по городу Новороссийску с заявлением о краже транспортного средства обратился местный житель. Молодой человек пояснил, что пропал его неисправный автомобиль, припаркованный возле дома. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» и составили ориентировку на розыск предполагаемых преступников, которую передали дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и по горячим следам задержали двоих мужчин по месту их проживания. 29-летнего ранее судимого и 37-летнего местных жителей для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. Задержанные пояснили, что вызвали эвакуатор и отвезли автомобиль потерпевшего в пункт приема металла. Вырученные денежные средства мужчины поделили между собой и потратили на личные нужды.

В настоящее время следственным отделом УМВД по городу Новороссийску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску