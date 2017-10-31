В Ейском районе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения местного жителя

/Криминал/

В правоохранительные органы Ейского района в октябре 2017 года поступило обращение сестры 58-летнего Сергея Бусова с заявлением о его безвестном исчезновении. В своем обращении женщина указала, что последний раз общалась с братом по телефону вечером 23 сентября 2013 года, который сообщил ей, что выходит из своего домовладения, расположенного в городе Ейске по улице С.Романова выполнять строительные работы. Однако до настоящего времени мужчина не вернулся.

В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего, а также длительным его отсутствием Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю по факту безвестного исчезновения Сергея Бусова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения пропавшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего, просьба сообщить об этом по телефону 8 (928) 444-46-56.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю