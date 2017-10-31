На Кубани разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки в городе Пензе

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Следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области принимаются меры по установлению личности и розыску мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По предварительным данным, 8 декабря 2016 года днем мужчина, находясь на лестничной площадке первого этажа многоквартирного дома по улице 8 Марта в городе Пензе, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении малолетней иные действия сексуального характера.

По показаниям потерпевшей был составлен фоторобот подозреваемого, а также его словесный портрет: мужчина славянской внешности, на вид ему около 27-33 лет, рост около 170 см, среднего или худощавого телосложения.

Был одет в болоньевую куртку и джинсы темного цвета.

Просим всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, обращаться в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8-913-050-00-55.