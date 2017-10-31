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В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений

Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Новороссийского лесничества – филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» установлено, что в границах Шесхарисского участкового лесничества Новороссийского лесничества неустановленными лицами произведено уничтожение до степени прекращения роста 9 дубов и грабов.

Сумма ущерба, причиненного вследствие незаконной вырубки деревьев, составила свыше 24 тысяч. рублей.

По данному факту природоохранной прокуратурой материалы проверки направлены в отдел полиции по Приморскому району УМВД России по г. Новороссийска, по итогам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены природоохранной прокуратурой на контроль.

Источник: Прокуратура краснодарского края

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Категория: Новости / Криминал

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