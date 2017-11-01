Советник главы Электростали Дарья Туркина убита в своей квартире

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Тело советника главы Электростали Дарьи Туркиной обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями в собственной квартире, передает корреспондент «Подмосковье сегодня» Ольга Ефремова.

«Тело 29-летней девушки обнаружили в ее квартире накануне вечером. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - прокомментировали в ГУ МВД по Московской области.

По словам знакомых Дарьи, на девушку напал рабочий, который делал ремонт в ее квартире в одном из домов по улице Малобуньковская в Ногинске.

«Убил Дашу гастарбайтер-наркоман. За серьги и колечко. Третий день ломка – не хватало на дозу. Девять ножевых ранений», - рассказал друг погибшей Сергей Рубин.

Соболезнования в связи со смертью коллеги выразили сотрудники администрации Электростали.

«Жизнь Дарьи была недолгой, но заметной. Активная, умная, добрая, красивая, жизнерадостная, отзывчивая, дружелюбная. Активная деятельность Дарьи отмечена многочисленными грамотами и благодарственными письмами Московской области и Ногинского муниципального района. Она - Лауреат премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Администрация городского округа Электросталь скорбит о тяжелой утрате и выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким Дарьи Туркиной», - прокомментировали в администрации Электростали.

Следственный отдел по городу Ногинск уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 105 УК (убийство).

«По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается», - сообщили в ГСУ по Московской области.

Источник: https://mosregtoday.ru/sec/sovetnik-glavy-elektrostali-darya-turkina-ubita-v-svoej-kvartire/