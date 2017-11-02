В Кущевском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника линейного отдела полиции по подозрению в мошенничестве

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Следственным отделом по Кущевскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности оперативного дежурного линейного отдела полиции на станции Тихорецкая. Он подозревается в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину ч.2 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый прибыл к дому местного жителя и представившись участковым уполномоченным полиции, предложил ему проследовать вместе с ним для разбирательства, после чего сообщил о своем намерении направить мужчину на медицинское освидетельствование для проверки информации об употреблении им наркотических средств. При этом сотрудник линейного отдела полиции высказал готовность не привлекать мужчину к административной ответственности при условии передачи ему 30 тысяч рублей. Фигурант не являлся участковым уполномоченным и не мог каким-либо образом привлечь к ответственности мужчину. Опасаясь наступления для себя неблагоприятных последствий, мужчина согласвился. Поскольку местный житель не обладал требуемой суммой, он проследовал вместе с подозреваемым в кредитное учреждение для получения микрозайма, но получить деньги не смог. Тогда он сообщил о срочной потребности в деньгах родственникам, которые предоставили ему 18 тысяч рублей. Понимая, что требования полицейского носят противозаконный характер, они сообщили об этом в правоохранительные органы. Дальнейшая встреча мужчины и подозреваемого происходила под контролем оперативных сотрудников. После получения 18 тысяч рублей сотрудник ЛОП был задержан полицейскими.

В настоящее время мужчина уволен, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю