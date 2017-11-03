В Отрадненском районе местному жителю предъявлено обвинение в изнасиловании

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Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю 22-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

Установлено, что обвиняемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По версии следствия, ночью 16 сентября 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек, повредив металлический крючок входной двери, проник в домовладение к 29-летней знакомой в станице Подгорной. Войдя в дом, молодой человек, применяя насилие к женщине, изнасиловал ее, после чего скрылся.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Рассматривается вопрос о назначении психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю