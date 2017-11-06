О незаконном карьере в Белореченском районе

/Криминал/

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении гр. Волковой Е.И. инспекторами Усть-Лабинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 47 га, расположенном в границах Родниковского сельского поселения Белореченского района произведено перекрытие верхнего плодородного слоя почвы гравийно-песчаной смесью, насыпанными конусами.

На участке размещены установки для дробления и сортировки гравийно-песчаной смеси и другая техника. Остальная часть земельного участка занята отработанными карьерами после добычи ГПС, подъездными путями, свободная площадь от перекрытия ГПС и перекрытия котлованами зарастает сорной древесно-кустарниковой растительностью, длительное время не обрабатывался, с/х деятельность на данном земельном участке не ведется, обязательные мероприятия по защите с/х угодий от зарастания кустарниками, деревьями и сорной растительностью правообладателем з/у не проводятся, кроме того не проводятся обязательные мероприятия, направленные на сохранение почв и их плодородия, не обеспечивается проведение обязательных мероприятий, направленных на защиту земель с/х назначения от негативного воздействия, в результате которого происходит деградация земель. По данному факту составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 20 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении нарушений.