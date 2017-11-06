7 лет трагедии в Кущевке: Цапки принимают ислам и шьют рукавицы

/Криминал/

4 ноября 2010 года произошло зверское убийство на Кубани, вскрывшее целый пласт проблем.

Банда цапков прогремела на всю страну после жестокого убийства в кубанской станице Кущевской. 4 ноября 2010 года, ОПГ местного депутата и бизнесмена Сергея Цапка расправилась с семьей фермера Сервера Аметова и его гостями - всего 12 человек. Не пощадили и четверых детей. Преступники зарезали хозяина дома, его жену, невестку с девятимесячной внучкой и гостей - соседку с 14-летним сыном и друга семьи - финансового директора одного из ростовских предприятий Владимира Мироненко, его жену, двух дочерей (одной было пять, другой - годик), тестя с тещей Мироненко. Таким образом, Сергей Цапок (в честь него бандитов и прозвали цапками) мстил за смерть своего старшего брата Николая, которого расстреляли в 2002 году. Почему-то он решил, что виновник именно Аметов, хотя до сих пор так и не известно, кто стоял за тем убийством.

С тех пор Кущевка стала символом массовой расправы бандитов над ни в чем не повинными людьми.

Когда следователи вышли на след банды и задержали главаря и его сподручных, всплыли и другие преступления, которые много лет считались в Кущевской висяками. Тогда же узнали все, что Сергей Цапок держал в страхе всю станицу, водя крепкую дружбу с правоохранительными органами района. Силовики просто закрывали глаза на творившийся в Кущевской беспредел. Всего на счету у цапков 19 убийства, изнасилования, разбои, грабежи, незаконное хранение оружия, торговля наркотиками, угоны, вымогательства, побои...

Двое - Андрей Быков (единственный, кто выплатил пострадавшим компенсацию - по 6000 рублей семьям всех погибших) и Вячеслав Рябцев - пошли на сделку со следствием и их судили в особом порядке, назначив по 20 лет строгача каждому. Первый во время резни в коттедже кущевского фермера стоял на стреме - следил, чтобы никто не зашел в дом, второй на дело не пошел - за день до этого специально прострелил себе ногу. Еще двое участников банды - Сергей Карпенко и Виталий Иванов (водитель главаря банды) - повесились в СИЗО, не дожидаясь суда.

Остальных - шестерых - судили вместе. Лидера ОПГ Сергея Цапка в 2013 году приговорили к пожизненному заключению за 18 убийств, незаконное хранение оружия, разбои. Такое же наказание получил и Игорь Черных. В доме фермера Аметова именно он убивал детей, его также признали виновным в бандитизме, умышленных убийствах, разбое. На всю жизнь в места не столь отдаленные отправили и самого кровожадного члена ОПГ Владимира Алексеева по кличке Вова Беспредел. У него на счету, кроме убийства 12 человек в доме фермера, еще и изнасилования. По 19 лет строгача получили: дядя главаря Николай Цапок (основал банду, на дело в особняк Аметова не ходил, зато помогал скрывать улики, а еще незаконно хранил оружие и боеприпасы), Вячеслав Цеповяз (готовил убийство 12 человек в Кущевской, замешан в вымогательстве и хищении бюджетных средств) и Владимир Запорожец (в банде состоял до 2008 года).

Но по этапу пошли не все. Сергей Цапок и Игорь Черных скончались в камере СИЗО. Лидер ОПГ умер от оторвавшегося тромба, а его подельник сам наложил на себя руки.

Тех же, кто остался в живых, отправили подальше от Краснодарского края, в колонии для рецидивистов и отъявленных бандитов.

"КП" выяснила, чем занимаются сейчас цапки. Подробнее вы можете прочитать по ссылке:

https://www.kuban.kp.ru/daily/26752/3782128/