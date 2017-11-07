За приготовление к участию в деятельности террористической организации осужден гражданин Российской Федерации

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Северо-Кавказским окружным военным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры Краснодарского краявынесен обвинительный приговор в отношении 29-летнего жителя Тимашевского района Вадима Д. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

В суде установлено, что в феврале 2017 года Д., исповедующий идеи радикального ислама экстремистского толка, пытался транзитом из Краснодарского края через Грузию прибыть в Турцию для последующего вступления и участия в террористической организации «Исламское государство»* (Организация признана террористической. Деятельность на территории РФ запрещена) на территории Сирийской Арабской Республики, однако его преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации.

Суд, согласившись с предложением государственного обвинителя, приговорил Д. к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура краснодарского края