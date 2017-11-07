В Сочи осужден мужчина, сообщивший о ложном минировании

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По материалам следствия судом установлено, что летом этого года в дежурную часть отдела полиции Адлерского района Сочи поступил анонимный звонок. Мужчина сообщил, что возле одной из организаций города припаркован автомобиль «Камаз», начиненный взрывчатым веществом.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. После того как место происшествия было оцеплено, кинологи произвели осмотр транспортного средства, в ходе которого опасных предметов обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с управлением ФСБ города Сочи удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. 29-летний местный житель был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В отношении подозреваемого следственным отделом УВД по городу Сочи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий».

С утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела направили в суд, где обвиняемый был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю