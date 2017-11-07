Дело полицейский двое суток удерживавших человека в кабинете передано в суд

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В Сочи двое бывших оперуполномоченных уголовного розыска полиции предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции УВД по Сочи. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, состоя в указанной должности, обвиняемые в мае 2016 года сопроводили в отдел полиции 32-летнего мужчину для проверки информации о его причастности к распространению наркотических средств на территории города Сочи, которого удерживали в служебном кабинете более суток. Однако оперуполномоченные уголовного розыска полиции не получили сведений о его причастности к совершению каких-либо преступлений. Между тем, желая улучшить показатели своей работы, они составили заведомо ложный рапорт об обнаружении признаков преступления, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины о незаконном обороте наркотических средств. Данный факт был выявлен оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю