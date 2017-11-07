В Кореновском районе заведующая детским садом предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

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Следственным отделом по Кореновскому району краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей МДОБУ детский сад №42, обвиняемой в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2016 года к заведующей обратился мужчина по вопросу об устройстве в дошкольное учреждение его малолетнего сына в «группу полного дня». Женщина согласилась, но сообщила, что в указанной группе отсутствуют свободные места. Между тем, при условии передачи ей взятки в размере 15 тысяч рублей, а также предоставлении официального направления от управления образования администрации МО Кореновский район она готова незаконно принять меры к фактическому допуску ребенка в «группу полного дня». Мужчина согласился, однако о поступившем предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР. 22 декабря 2016 года после того, как заведующая получила от заявителя требуемую сумму, ее дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю