В Красноармейском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса

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Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По уточнённой информации, 7 ноября в 17:00, на 110-ом километре автодороги «Темрюк - Краснодар - Кропоткин», мужчина 1963 года рождения, житель Ставропольского края, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил выезд на полосу встречного движения и лобовое столкновение с автобусом Hyundai Aero Town под управлением мужчины 1961 года рождения, жителя Темрюкского района. После чего пассажирский транспорт изменил траекторию движения, съехал с проезжей части и опрокинулся набок.

В результате ДТП водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте. Пассажир Toyota - женщина 1973 года рождения, а также водитель и пассажир автобуса 1984 года рождения госпитализированы в МБУЗ «Красноармейская ЦРБ». Также с места ДТП в ДККБ г. Краснодара для дополнительного обследования направлен пассажир автобуса 2006 года рождения.

Как ранее сообщалось, в момент ДТП все пассажиры Hyundai были пристёгнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более серьёзных последствий.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю