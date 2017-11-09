В Крымском районе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней

/Криминал/

В правоохранительные органы Крымского района в октябре 2017 года обратилась мать 16-летней Ксении Крутихиной с заявлением о ее безвестном исчезновении. В своем обращении женщина указала, что 25 августа 2017 года дочь вышла из домовладения, расположенного по улице Советской в селе Киевское, и до настоящего времени не вернулась. Ранее девочка неоднократно уходила из дома, но впоследствии ее местонахождения устанавливали.

В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшей, а также длительным ее отсутствием следственным отделом по Крымскому району СКР по краю по факту безвестного исчезновения Ксении Крутихиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост 147-150 см., волосы светло-русые, глаза серо-зеленого цвета. В момент исчезновения была одета в джемпер темно-серого цвета, шорты черного цвета и сланцы фиолетового цвета.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения пропавшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего, просьба сообщить об этом по телефону 8 (918) 317-40-82.