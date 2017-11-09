В Апшеронском районе местный житель признан виновным в убийстве сожительницы

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Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летнему Владимиру Изварину. Он признан виновным в убийстве 42-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что вечером 3 июля 2017 года Изварин, находясь дома по улице Жуковского в городе Хадыженске, распивал спиртные напитки вместе с сожительницей и знакомыми. После того как гости ушли, между ним и женщиной возник конфликт, между тем, последняя ушла спать в другую комнату. Изварин, разозлившись, взял деревянную швабру и нанес порядка 26 ударов по голове и телу сожительницы. В результате причиненной тупой травмы черепа с ушибом головного мозга и кровоизлияния потерпевшая скончалась на месте. Один из гостей, вернувшись, обнаружил погибшую, о чем сообщил соседям, которые вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

Приговором суда Изварину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю