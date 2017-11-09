Полицейские Гулькевичского района задержали подозреваемого в серии угонов

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С сообщением об угоне автомобиля в дежурную часть Отдела МВД России по Гулькевичскому району обратился местный житель. Мужчина пояснил, что оставил свою машину возле домовладения, а утром не обнаружил ее на месте парковки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по составленной ориентировке задержали разыскиваемый автомобиль, за рулем которого находился 24-летний местный житель. В отделе полиции задержанный пояснил, что угнал транспортное средство потерпевшего для того, чтобы покататься.

При проведении дальнейшей проверки была установлена причастность подозреваемого еще к трем подобным фактам. В течение месяца мужчина угнал два автомобиля и скутер, принадлежавшие местным жителям. При этом злоумышленник дважды не справился с управлением и попал на чужих автомобилях в ДТП.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Гулькевичскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю