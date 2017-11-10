В Геленджике изъято более 270 пластиковых бутылок спиртосодержащей жидкости

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В Геленджике мужчина и его родственница подозреваются в реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины и его 60-летней тети, подозреваемых в реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ).

Установлено, что родственники прибыли в село Кабардинку на летний период с целью заработка. По версии следствия, мужчина с целью извлечения прибыли от реализации контрафактного алкоголя приобрел фальсифицированную спиртосодержащую продукцию, которую хранил в самостоятельно сооруженной торговой точке по улице Абрикосовой. 10 августа 2017 года женщина, выступая продавцом, реализовала 3 пластиковые бутылки объемом 0,5 литра каждая под видом вина, коньяка и чачи потребителю. Данный факт был выявлен работниками полиции. В последующем в ходе осмотра торговой точки было обнаружено и изъято более 270 пластиковых бутылок спиртосодержащей жидкости. Проведенное исследование реализованных алкогольных напитков показало, что в указанной продукции содержатся токсичные вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю