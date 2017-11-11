На Кубани сотрудники ИК-11 УФСИН пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков под видом шоколадных конфет

/Криминал/

Благодаря бдительности сотрудников исправительной колонии №11 УФСИН России по Краснодарскому краю (пос. Ахтарский) была пресечена попытка доставки на территорию режимного учреждения наркотических средств, замаскированных под шоколадные конфеты.

Наркотики обнаружили при досмотре продуктовой передачи, предназначавшейся осужденному, отбывающему наказание в ИК-11. Двадцать четыре бумажных пакетика с растительным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом конопли были аккуратно упакованы в фантики из-под шоколадных конфет производства известной кондитерской фабрики. Последовавшая экспертиза показала, что под видом конфет в исправительную колонию пытались передать наркотическое средство каннабис (марихуана) весом более 12 грамм.

В действиях гражданина, осуществлявшего передачу в ИК-11 посылки с марихуаной, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит длительный срок лишения свободы.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю