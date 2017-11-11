В Темрюке полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

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Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Отдела МВД России по Темрюкскому району на одной из городских улиц заметили мужчину, который вел себя подозрительно. При виде полицейских, он попытался сменить маршрут своего движения, однако был остановлен. Представить документы, удостоверяющие личность, гражданин не смог и был доставлен правоохранителями в отдел полиции.

При личном досмотре ранее судимого 58-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли сверток фольги с неизвестной растительной массой. Еще несколько свертков с подобным веществом сотрудники полиции обнаружили в ходе осмотра домовладения задержанного.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 300 граммов. Подозреваемый пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю