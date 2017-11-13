Преступная группа в составе восьми человек предстанет перед судом по обвинению в ряде мошеннических действий на сумму более 139 миллионов рублей

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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов преступной группы в возрасте от 34 до 58 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в ряде мошеннических действий в особо крупном размере и покушении на них (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4ст.159 УК РФ).

По данным следствия, уроженец Ростовской области, являясь организатором преступлений, во второй половине 2010 года создал организованную группу для получения денежных средств, полученных в кредит и в результате сделок с недвижимостью. С этой целью он в различное время привлек 8 человек, в том числе свою супругу и других лиц, как из своего окружения, так и лично с ним не знакомых. Преступная группа действовала согласно отведенным ролям и проработанной схеме.

Со второй половины 2010 по июль 2014 года соучастники совершили ряд мошенничеств и покушений на них. Фигуранты похищали деньги, выдаваемые банком в качестве кредитов. Предоставляя в банк подложные документы – чужой паспорт, справки о доходах, наличии недвижимости, размере заработной платы – и представляясь добросовестным заемщиком, фигуранты получали денежные средства, приобретали автомобили и бытовую технику, не производя расчеты по ним впоследствии.

Кроме того, соучастники обращались в управление Росреестра по поддельным паспортам граждан для оформления несуществующих сделок о приобретении имущества и земельных участков. По нескольким эпизодам довести до конца преступным умысел они не смогли ввиду обнаружения потерпевшими либо недостаточностью предъявляемых в банковские либо государственные учреждения документов. В 2014 году злоумышленники пытались мошенническим путем завладеть земельным участком в городе Геленджике, предоставив в управление Росреестра подложные документы о якобы состоявшейся сделке по продаже земли ее собственником, а после по поддельной доверенности пытались сменить пароль доступа к банковскому счету мужчины для последующего пользования им. По одному из эпизодов обвиняемые пытались реализовать автомобиль, взятый напрокат, но вовремя были изобличены владельцем.

Преступления совершались на территории Краснодара, Геленджика и Анапы. В общей сложности материальный ущерб, причиненный преступлениями, составил порядка 140 миллионов рублей. Сделки с земельными участками и объектами недвижимости признаны судом незаконными. На имущество фигурантов в качестве обеспечительных мер наложен арест.

Материалы уголовного дела в отношении не установленного лица выделены в отдельное производство. Работа по установлению личностей других возможных соучастников следствием продолжается. Также в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении другого соучастника, заключившего со следствием досудебное соглашение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю