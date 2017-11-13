Полицейский из Новороссийска убивший на дороге двоих, получил 7 лет 11 месяцев лишения свободы

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ОМВД по г. Новороссийску Сергея Шкуро.

Ранее приговором Анапского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц).

В суде установлено, что 2 мая 2015 в ночное время суток Шкуро, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на обочину автодороги «Крымск-Джигинка», где допустил наезд на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло два человека, еще двоим причинены телесные повреждения.

Несмотря на непризнание вины осужденным, которая в полном объеме доказана и подтверждена показаниями свидетелей, суд признал его виновным и с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления и наступивших последствий, назначил Шкуро наказание в виде 7 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

Защитником осужденного приговор суда обжалован в апелляционном порядке по мотивам непричастности к совершению преступления.

Однако судебная коллегия, согласившись с заключением прокурора апелляционного отдела прокуратуры Краснодарского края, приговор оставила без изменений, жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Краснодарского края