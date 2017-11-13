По представлению прокуратуры края взяты под стражу обвиняемые в хищении денежных средств дольщиков ЖК «Кино»

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По версии следствия, О., являясь генеральным директором ООО «Юг-ГарантСтрой», и Г., обладавший правом собственности на земельный участок, спланировали похитить денежные средства дольщиков строительства многоэтажного жилого дома с подвалом, автостоянкой, техническими и офисными помещениями.

Для реализации своих преступных намерений они получили необходимую документацию и выполнили ряд работ под видом осуществления строительства многоэтажного жилого дома в г. Краснодаре по ул. Уральской, 100.

Заключив договоры долевого участия в период с 2014 по 2017 год, обвиняемые похитили денежные средства граждан на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Постановлением Октябрьского районного суда от 30 сентября 2017 года О. и Г., обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Однако в последующем указанными лицами обжалована мера пресечения и в октябре текущего года судом апелляционной инстанции она необоснованно изменена на домашний арест.

С целью отмены данного решения прокурором края принесено представление, которое удовлетворено президиумом Краснодарского краевого суда, постановление суда второй инстанции отменено, а материал направлен на новое рассмотрение.

Сегодня, 13 ноября 2017 года, при повторном рассмотрении жалоб в суде апелляционной инстанции по заключению представителя прокуратуры края решение районного суда об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу оставлено без изменений.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле в прокуратуре Краснодарского края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-predstavleniyu-prokuratury-kraya-vzyaty-pod