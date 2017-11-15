В Новороссийске полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении

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С сообщением о разбойном нападении в дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску обратился местный житель.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что на улице к нему подошли двое молодых людей, угрожая предметом, внешне схожим с пистолетом, отобрали у него сотовый телефон и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых. Правоохранители задержали 21-летних приезжих по месту проживания и доставили в отдел полиции. В ходе осмотра квартиры, где проживали подозреваемые, сотрудники полиции обнаружили и изъяли пневматический пистолет и похищенный сотовый телефон.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску