В Краснодарском крае офицер полиции признан виновным в получении крупной взятки

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника следственного отделения отдела МВД России по Новопокровскому району Сергею Морину. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года на территории Новопокровского района произошло ДТП с участием водителя автомобиля «DAF XF» c прицепом и двух пешеходов. По данному факту следователем районного отдела МВД проводилась проверка. Исполняя обязанности начальника следственного отделения, полицейский в сентябре после опроса участника ДТП и проведения дополнительного осмотра места происшествия пояснил представителю водителя, что за взятку в 1 миллион рублей может способствовать в силу занимаемого положения принятию следователем решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Мужчина согласился и передал часть требуемой суммы (200 тысяч рублей), однако затем сообщил об этом в следственное управление СКР по краю. 29 сентября 2016 года после получения от заявителя еще 800 тысяч рублей дальнейшие действия Морина были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Приговором суда Морину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю