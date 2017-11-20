В Башкирии прокурор на охоте застрелил судью

Кроме того, в телеграм-канале «Омбудсмен-полиции» публиковалисьвыдержки из неких документов, из которых следовало, что 16 ноября на охоту в районе деревни Азикеево отправились начальник караула пожарной части Фахретдинов, прокурор Мечетлинского района Динар Шакиров и судья Белокатайского межрайонного суда Азат Шакиров. С собой у них были карабины «Сайга».

Охотники заметили косуль, и прокурор предложил товарищам объехать мелколесье, пока сам он будет выгонять животных навстречу судье и пожарному. Те добрались до условленного места и стали в машине поджидать косуль.

В какой-то момент пожарный Фахретдинов услышал хлопок и заметил, что судья Шакиров, сидевший на заднем сиденье, получил огнестрельное ранение в шею. Его доставили в Большеустинскую центральную районную больницу, где судья скончался.

Прокуратура проводит проверку, по данным ProUfu, для расследования инцидента на место направлена группа Следственного комитета.