В Башкирии прокурор на охоте застрелил судью
В Башкирии прокурор на охоте застрелил судью, сообщили «Медиазоне» в пресс-службе республиканской прокуратуры. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщали ProUfu и ГТРК «Башкротостан».
Кроме того, в телеграм-канале «Омбудсмен-полиции» публиковалисьвыдержки из неких документов, из которых следовало, что 16 ноября на охоту в районе деревни Азикеево отправились начальник караула пожарной части Фахретдинов, прокурор Мечетлинского района Динар Шакиров и судья Белокатайского межрайонного суда Азат Шакиров. С собой у них были карабины «Сайга».
Охотники заметили косуль, и прокурор предложил товарищам объехать мелколесье, пока сам он будет выгонять животных навстречу судье и пожарному. Те добрались до условленного места и стали в машине поджидать косуль.
В какой-то момент пожарный Фахретдинов услышал хлопок и заметил, что судья Шакиров, сидевший на заднем сиденье, получил огнестрельное ранение в шею. Его доставили в Большеустинскую центральную районную больницу, где судья скончался.
Прокуратура проводит проверку, по данным ProUfu, для расследования инцидента на место направлена группа Следственного комитета.